Израиль и США проведут учения, имитирующие атаку на ядерные объекты Ирана, — СМИ

В ходе учений также планируется отработать сценарий ответного удара Израиля на ракетную атаку с нескольких направлений.

Related video

Израильские военные проведут ряд совместных с США учений, в том числе имитацию возможной атаки на иранские ядерные объекты. Кроме того американские военные привезут на учения "большое количество" ракет к комплексам Patriot и других перехватчиков. Об этом 31 августа сообщило издание The Defence Post.

Обозреватели со ссылкой на анонимные источники пишут, что в ходе учений также будет отработан сценарий ответа Израиля на ракетный удар с нескольких фронтов.

Сообщается, что совместные учения начнутся "в ближайшие месяцы", однако в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на просьбу прокомментировать ситуацию отказались предоставить конкретные сведения, отметив, что Израиль и США регулярно проводят совместные военные учения.

Военное сотрудничество

Новость появилась через месяц после того, как две страны продемонстрировали свои возможности в ходе учений ВВС "Juniper Oak".

В ходе учений отрабатывались сценарии воздушных боев, в том числе удары вглубь территории противника.

"Это крупнейшие и наиболее значимые учения, в которых мы участвовали вместе, и они призваны продемонстрировать, что приверженность США безопасности Израиля является твердой и неизменной", — заявил тогда спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Угрозы Ирана

Авторы публикации отметили, что Израиль все чаще сталкивается с ядерной угрозой со стороны своего геополитического врага — Ирана, который близок к тому, чтобы впервые испытать ядерное оружие. По данным израильской разведки, Тегеран наращивает разработку высокообогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия.

В этой связи, подчеркнули журналисты, Иерусалим разработал оперативные планы по "нейтрализации" противоречивой ядерной программы, включая нанесение упреждающего удара по ее ключевым объектам.

Важно

Других условий для украинцев не будет. Должна ли Украина стать большим Израилем

Напомним, о возможных ядерных испытаниях в Иране стало известно 15 августа. Израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные европейской разведки сообщило, что Тегеран накапливает уран с обогащением 20% и 60% и намерен незаконно получить технологии для своей ядерной программы.