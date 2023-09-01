"Grot едет в Африку": Польша будет поставлять карабины в африканскую страну

Предварительный контракт был заключен еще в мае 2022 года. Тогда СМИ писали, что вероятным заказчиком является Руанда.

Related video

Polska Grupa Zbrojeniowa подписала контракт на поставку автоматов Grot в одну из стран Центрально-восточной части Африки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Неназванная страна Африки подписала соглашение на поставку карабинов Grot. В оборонном концерне PGZ Group утверждают, что контракт является результатом многолетнего сотрудничества с африканскими странами. В будущем заказчик и польская компания планируют расширить сотрудничество на еще один образец оружия.

"Мы рады, что наши партнеры снова доверились нам, приобретя современное оборудование, изготовленное на заводах PGZ Group. Для нас это гордость и одновременно подтверждение того, что наша продукция высокого качества и соответствует требованиям современного поля боя. Мы рады, что сотрудничество в области современных систем оружия также вписывается в более широкое сотрудничество между Польшей и Африкой на экономическом и политическом уровне", — заявили в PGZ Group.

Предыдущий контракт на поставку Grot одной из стран Африки был подписан в мае 2022 года. На портале Janes тогда писали, что страна находится на востоке Африки. Будет поставляться версия под патрон 7,62х39 мм и с подствольным гранатометом. Кроме этого заказчик покупает оптические прицелы и другие детали. Отдельно отмечалось, что хоть заказчик и не назывался, но посол Руанды в Польше Анастаси Шяка 21 февраля 2022 года посещал производство и стрелял из винтовок MSBS Grot.

Напомним, 16 марта СМИ писали, что Польша будет поставлять украинским военным карабины Grot. Оружие показало себя как надежное и неприхотливое.

2 января стало известно, что Войско Польское будет покупать винтовки Grot после фидбека украинских военных.