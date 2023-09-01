"Grot їде в Африку": Польща постачатиме карабіни в африканську країну

Попередній контракт було укладено ще в травні 2022 року. Тоді ЗМІ писали, що ймовірним замовником є Руанда.

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Polska Grupa Zbrojeniowa підписала контракт на постачання автоматів Grot в одну з країн Центрально-східної частини Африки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Неназвана країна Африки підписала угоду на постачання карабінів Grot. У оборонному концерні PGZ Group стверджують, що контракт є результатом багаторічної співпраці з африканськими країнами. У майбутньому замовник та польська компанія планують розширити співпрацю на ще один зразок зброї.

"Ми раді, що наші партнери знову довірилися нам, придбавши сучасне обладнання, виготовлене на заводах PGZ Group. Для нас це гордість і водночас підтвердження того, що наша продукція найвищої якості та відповідає вимогам сучасного поля бою. Ми раді, що співпраця в галузі сучасних систем зброї також вписується в ширшу співпрацю між Польщею та Африкою на економічному та політичному рівні", — заявили в PGZ Group.

Попередній контракт на постачання Grot одній з країн Африки було підписано у травні 2022 року. На порталі Janes тоді писали, що країна знаходиться на сході Африки. Буде постачатись версія під патрон 7,62х39 мм й з підствольним гранатометом. Окрім цього замовник купує оптичні приціли та інші деталі. Окремо зазначалось, що хоч замовник і не називався, але посол Руанди в Польщі Анастасі Шяка 21 лютого 2022 року відвідував виробництво й стріляв з гвинтівок MSBS Grot.

Нагадаємо, 16 березня ЗМІ писали, що Польща постачатиме українським військовим карабіни Grot. Зброя показала себе як надійна та невибаглива.

2 січня стало відомо, що Військо Польське купуватиме гвинтівки Grot після фідбеку українських військових.