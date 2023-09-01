"Больше не видим старых танков": российский ВПК стал восполнять потери ВС РФ в Украине, — Bild

По словам военного аналитика Юлиана Репке, российские заводы производят около 20 новых танков в месяц. Речь идет о моделях Т-72Б3 и Т-90М. Кроме того, ремонт проходят поврежденные машины.

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Военно-промышленный комплекс России научился покрывать потери ВС РФ на фронте в Украине. Об этом заявил военный эксперт Юлиан Репке, пишет Bild.

Сообщается, что Репке проанализировал ролик из Рязанской области России. На нем можно увидеть, как железнодорожный состав перевозит на фронт новую технику. Так, на платформах видны модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики "КамАЗ" и Урал", новые артиллерийские орудия.

По словам Репке, это говорит о том, что ВПК России продолжает работать. Он отметил, что РФ потеряла в Украине уже до 10 тысяч единиц тяжелого вооружения. В том числе и 1000 танков. Однако сейчас российские заводы производят около 20 новых танков в месяц. Речь идет о моделях Т-72Б3 и Т-90М. Кроме того, ремонт проходят поврежденные машины – еще около 20 танков в месяц.

"Мы помним, что иногда с иронией сообщали, как Россия отправляет на поле боя танки 1960-х и 1970-х годов, например, Т-62. В последнее время мы больше не видим таких кадров. Мы больше не видим старых танков", — заявил Репке.

Юлиан Репке о ВПК России (смотреть с смотреть с 02:40)

Также сообщалось, что ВСУ раскрыли количество трофейной техники ВС РФ. По словам заместителя командующего силами логистики Сергея Артамощенко, ВСУ захватили 837 единиц техники, в то время как аналитики приводят более высокие цифры. Однако СМИ нашли этому объяснение.

Также 1 сентября сообщалось, что на Запорожье Силы обороны сбили вертолет россиян. Российские блогеры сообщают, что пилоты смогли спастись. В Генштабе пока официально уничтожение вражеского вертолета не комментировали.