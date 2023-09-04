"Нужно 2-3 часа": Гуменюк рассказала, держит ли РФ ракетоносители в Черном море (видео)

Спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что уровень угрозы все равно оценивается как "высокий", так как ракетоносители РФ могут запускать ракеты прямо с бухты базирования.

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Россия не держит на боевых позициях ракетоносителей в Черном море. Малый ракетный корабль ВМС РФ, который был выведен на дежурство 3 сентября, вернулся в пункт базирования. Об этом 4 сентября сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк во время брифинга.

Несмотря на это, по словам Гуменюк, уровень угрозы все равно оценивается как "высокий", так как ракетоносители РФ могут запускать ракеты прямо с бухты базирования.

"Хотя это опасно, но случаи такие были. Кроме того, враг часто использует фальсифицированные цели, чтобы проверить реагирование наших систем ПВО ", – отметила Гуменюк.

Что касается малого ракетного корабля, то он, как отметила Гуменюк, снова может выйти по приказу командования и заступить на боевую позицию. Для полноценного развертывания на боевые позиции ему необходимо около 2-3 часов.

Наталия Гуменюк о ракетоносителях в Черном море

Напомним, что в августе в РФ заявили про переброску на фронт ТОС-2 "Тусочка". Машина получила колесное шасси, что повышает мобильность и упрощает эксплуатацию. Однако визуального подтверждения переброски в Украину пока нет.

Кроме того, СМИ объяснили, могут ли западные аналитики помогать российской армии. По словам журналистов, у западных аналитиков нет доступа к разведданным, стратегическим целям, данным о потерях, которые есть у сотен тысяч хорошо информированных российских военных специалистов в Минобороны РФ.