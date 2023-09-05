"Земля трясется под ногами": в "глубоком тылу" под Мелитополем прогремели мощные взрывы

По словам местных жителей, взрывы продолжались на протяжении трех часов. В Мелитопольском районе также наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом от оккупационных провайдеров.

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В понедельник, 4 сентября, в поселке Веселое, который находится в 50 километрах от временно оккупированного Мелитополя, были слышны сильные взрывы. Этот район считается "глубоким тылом" российских захватчиков. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого — в 50 километрах от Мелитополя", — рассказал он.

По словам Федорова, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Как отметили в медиа "РИА-Мелитополь", первые взрывы были слышны в 21:10.

"Мощность была такая, что казалось, что земля трясется под ногами", — говорится в источнике.

Продолжались взрывы на протяжении трех часов.

Примечательно, что в Мелитополе и окрестных селах уже несколько дней проблемы с сотовой связью и интернетом. Один из оккупационных повайдеров "Мир Телеком" просто перестал работать.

Напомним, 28 августа примерно в 5:00 утра во временно оккупированном Мелитополе слышали взрывы. Очевидцы рассказали о "крепких прилетах" по поселку Акимовка.

Фокус также писал о сокрушительном артиллерийском ударе Сил обороны Украины 24 августа по позициям оккупантов в Токмаке. Удар пришелся по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии России.