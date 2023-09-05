Путин заявил, что Зеленский якобы покрывает героизацию нацизма: в Украине ответили (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Путин живет в выдуманной реальности. Он недееспособен и с ним невозможно договориться.

Related video

Президент Росси Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, якобы покрывает героизацию нацизма в своей стране. Об этом глава Кремля сказал журналисту ВГТРК 5 сентября, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма", — сказал Путин.

Путин заявил, что Зеленский покрывает нацизм: реакция ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил Путину. Он на своем аккаунте в X (ранее Twitter) написал, что глава Кремля живет в выдуманном мире, что делает его недееспособным и с ним невозможно договориться.

"Это еще одно подтверждение того, что российский президент живет в своем мире, искусственном пузыре, изолированном от реальности. Это означает, что он полностью недееспособен и с ним невозможно договориться", — отметил Подоляк.

Он заявил, что Путин сам не пользуется телефонами и компьютерами, однако призывает всех почитать о том, что о Зеленском якобы пишут евреи в сети.

"И снова человек, который сознательно отдает приказы атаковать другую страну ракетами, массово убивать, насиловать, похищать детей и стирать с лица земли города и деревни, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", — заявил Подоляк.

Путин заявил, что Зеленский покрывает нацизм: реакция МИД Украины

Кроме того, на слова Путина отреагировали в МИД Украины. Так, спикер ведомства Олег Николенко у себя в Facebook сообщил, что фиксация Путина на этническом происхождении Зеленского является проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит.

"Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку", — отметил Николенко.

Путин заявил, что Зеленский покрывает нацизм

Напомним, что у Путина запретили задавать вопросы о судьбе генерала Суровикина. По поводу расследования в отношении генерала Сергея Суровикина накануне спросили и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Однако министр попросту проигнорировал вопрос журналистов.