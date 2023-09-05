"Нет нельзя": у Путина запретили задавать вопросы о судьбе генерала Суровикина

По поводу расследования в отношении генерала Сергея Суровикина накануне спросили и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. Однако министр попросту проигнорировал вопрос журналистов.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков запретил корреспонденту агентства France Press задавать вопросы о судьбе бывшего главнокомандующего ВКС РФ Сергея Суровикина, который не появлялся на публике после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". В ходе интервью он резко прервал собеседницу словами — "Нет, нельзя". Часть диалога опубликована 5 сентября на канале "Вы слушали Маяк".

Журналистка сказала, что накануне министру обороны РФ Сергею Шойгу задали вопрос о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Однако глава российского оборонного ведомства проигнорировал вопрос и сказал "Все вопросы?" После чего Шойгу встал и ушел.

"Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?" — спросила журналистка.

"Нет, нельзя", — категорично ответил Песков.

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Отметим, что 4 сентября Telegram-канал "Кровавая барыня", владелец которого, предположительно, российская журналистка Ксения Собчак, опубликовал пост с фотографией Сергея Суровикина.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — говорилось в комментарии к фото.

Напомним, бывшего командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина с позывным "Армагеддон" могли освободить спустя несколько дней после смерти руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщили 4 сентября в The New York Times, Суровикина заключили под стражу, так как он якобы поддерживал Пригожина и знал о готовящемся мятеже, но никого при этом не предупредил.