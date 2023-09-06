Оккупанты на уроках и операции с БПЛА: в РФ школьников готовят к войне, — разведка Британии

По словам аналитиков, Кремль подготовил обновленную школьную программу для учеников, в которой изложен собственный взгляд на историю Украины. Также старшеклассников начнут обучать военным навыкам.

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В Российской Федерации начался новый учебный год по обновленной программе. Школьников будут подготавливать к войне. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 6 сентября.

По информации аналитиков, для детей подготовили программу, которая включает в себя не только военные навыки, но и взгляд Кремля на общую историю Украины с искаженными фактами.

1 сентября президент России Владимир Путин лично решил провести открытый урок для определенных школьников, где рассказал, что их может ждать в новом учебном году.

В британской разведке отметили, что в обновленном экзамене по национальной истории будут включены пункты, которые относятся к оккупации Крымского полуострова, других украинских территорий, а также войну РФ против Украины.

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Также войне будет посвящен предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", который ориентирован на школьников из старших классов.

"Он включает в себя модуль базовой военной подготовки. Это будет обращение с автоматами Калашникова, использование ручных гранат, операции с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и оказание первой помощи на поле боя", — говорится в сообщении.

Более того, на уроки к ученикам могут приходить российские оккупанты, которые воевали в Украине.

Такая школьная программа имеет несколько целей — ознакомление школьников с войной, попытка оправдать агрессию против Украины, а также желание привить боевой настрой старшеклассникам, которые в будущем могут быть потенциально мобилизованы.

"Внедрение операций с БПЛА указывает на их растущее значение на поле боя и на уроки, извлеченные из этих систем непосредственно из конфликта в Украине", — подытожили аналитики.

Россияне начали готовить школьников к войне Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 августа сообщалось, что школьники на временно оккупированных территориях будут изучать "российскую историю", где вину за войну переложили на Украину. В Центре национального сопротивления отметили, что больше всего внимания уделяют книгам по изучению "русской истории" в 11 классе.