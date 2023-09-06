Удары "Стрижей": в РФ подтвердили повреждение трех Ту-22М3, полковника ВСУ объявили в розыск

Следственный комитет РФ убежден, что за атаками БПЛА на аэродромы стоит командир 383-го отдельного полка Сергей Бурденюк. Пропагандисты подтвердили успешность некоторых операций.

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В Российской Федерации подтвердили, что Ту-141 "Стриж" в декабре прошлого года повредил сразу три дальних ракетоносца Ту-22М3 и крылатую ракету воздушного базирования Х-32, которые были расположены на аэродроме "Дягилево". Об этом сообщает Defense Express 6 сентября.

Дело в том, что российские пропагандистские СМИ начали писать, что Следственный комитет (СК) РФ якобы установил личность организатора атак дронов на аэродромы. Они обвинили в этом командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ полковника Сергея Бурденюка. Его объявили в международный розыск.

В своем заявлении СК начали перечислять эпизоды, когда якобы Украина пыталась совершить атаки, тем самым, они фактически признают успешность операций. Ранее в Минобороны РФ всячески отрицали тот факт, что самолеты получили повреждения.

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К примеру, россияне заявили, что 7 октября 2022 года украинский БПЛА UJ-22 Airborne, снаряженный обломочно-фугасной БЖД, сумел долететь к аэродрому "Шайковка" и провел успешный подрыв на высоте до 10 метров от бомбардировщиков. Сильных повреждений тогда удалось избежать.

Уже 5 декабря того же года произошла атака на аэродром "Дягилево", где использовался уже советский беспилотник Ту-141 "Стриж", который переделали в дрон-камикадзе.

"Российские силовики сетуют, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля", — говорится в сообщении. Тогда три человека погибло, а еще 7 получили ранения.

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Соответственно, российские пропагандисты прямо признали успешность атак, в которых они обвиняют Украину.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что Украина атаковала российские аэродромы беспилотниками Ту-141 "Стриж". Эту информацию подтвердили в ГУР МО и заявили, что БПЛА были начинены взрывчаткой, что и привело к серьезным повреждениям российских самолетов.