Для военной логистики: Mercedes-Benz поставила в Украину более 100 внедорожных грузовиков Zetros

Сообщается, что с помощью этих автомобилей украинские военные смогут решать оперативные возможности по снабжению войск и обороне. Украинские бойцы уже прошли курсы обучения и стажировку на новых автомобилях.

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Компания Mercedes-Benz Special поставила Министерству обороны Украины более 100 грузовых автомобилей повышенной проходимости Zetros. В комплект поставки входят несколько типов автомобилей для решения задач военного обеспечения и логистики, сообщила 5 сентября пресс-служба материнской компании Daimler Truck.

С помощью этих автомобилей Вооруженные силы Украины смогут расширить свои оперативные возможности по снабжению и обороне. Кроме того, компания Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

Также сообщается, что еще до поставки Zetros водители прошли курсы обучения и стажировку на новых автомобилях. Средства на закупку были выделены в рамках инициативы правительства Германии по поддержке, которую совместно курируют и реализуют Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии.

Краткая характеристика грузовиков Zetros

Новые автомобили для Украины преимущественно имеют постоянный полный привод и предназначены для выполнения различных транспортных задач. Допустимая полная масса автомобилей варьируется от 16,5 до 40 тонн.

Грузовики повышенной проходимости оснащаются рядным шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460 мощностью от 360 до 476 л.с., в зависимости от комплектации. При этом рабочий объем в 12,8 литров обеспечивает максимальный крутящий момент до 2300 Нм.

Специализированный внедорожник Mercedes-Benz Zetros предназначен для работы в тяжелых условиях — движение по мягкому грунту, лесным просекам и по крутому рельефу. Благодаря мощному двигателю, 16-ступенчатой коробке передач и двухступенчатой раздаточной коробке Zetros позволяет преодолевать такие участки, которые в ином случае потребовали бы объезда.

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Германия передает Украине новую военную помощь: что получат ВСУ

Напомним, 17 августа федеральное правительство Германии сообщило о новом пакете военной помощи Украине. В дополнительную поставку вошли 155-мм боеприпасы, пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS, станций наземного наблюдения Ground Observer, тягачи и погрузчики.