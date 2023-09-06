Отмена отсрочки для студентов: юрист ответил на популярные вопросы украинцев (видео)

Мужчин, которые получают второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Юрист Александр Жовтан рассказал, кому именно в таком случае будет угрожать призыв.

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В парламенте зарегистрировали законопроект, который лишает права на отсрочку от призыва военнообязанных, получающих второе высшее образование после 30 лет. Что именно изменится, если его примут, объяснил в соцсетях адвокат и основатель АО "Респонд" Александр Жовтан.

"В случае принятия законопроекта отсрочку от мобилизации отменят для студентов, которые поступают в более 30 лет, а также для студентов, которые получают образование ниже или на таком же уровне, как и ранее уже полученное", — отметил он.

Юрист привел последовательность образования, закрепленную законом, по его уровням:

начальный;

первый (бакалаврский);

второй (магистерский);

третий (образовательно-научный или образовательно-творческий).

"Если придерживаться именно такого порядка, то отсрочка не исчезает", — подчеркнул Жовтан.

Он заверил, что аспиранты не потеряют свое право на отсрочку от военной службы.

"Согласно тому же закону Украины об образовании, аспирантский уровень является третьим уровнем высшего образования. А значит, отсрочка сохраняется", — объяснил адвокат.

По его словам, право на отсрочку после 30 лет украинские студенты также будут иметь, но при одном условии.

"Только в случае, если вы поступили в учебное заведение до 30 лет. Если поступили после 30 или в 30 лет, то отсрочки у вас уже не будет", — сказал Жовтан.

Юрист подчеркнул, что сейчас эти изменения еще не действуют, ведь речь идет о законопроекте. Даже в случае, если он будет принят, к тому времени документ может претерпеть значительные изменения.

"Сейчас это только законопроект. Соответственно, с момента подачи его в Верховную Раду и до момента подписи президентом Украины он может претерпеть радикальные изменения", — отметил Жовтан.

Напомним, 3 сентября представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что в ВР зарегистрировали законопроект, призванный перекрыть схему уклонения от мобилизации. Предлагается лишить отсрочки от призыва студентов, которые получают второе высшее образование после 30 лет.

5 сентября законопроект прокомментировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он заявил, что обучение не должно превращаться в "лазейку" для уклонистов.