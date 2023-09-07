"Битва только начинается": РФ по-прежнему имеет сильную оборону на юге Украине, — СМИ

Немецкий эксперт Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается со скоростью от 50 до 200 метров в день. В ближайшее время Силы обороны не смогут достичь побережья Азовского моря.

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Пока нет признаков того, что оборона ВС РФ на юге приблизилась к краху. Контрнаступление ВСУ продолжается, но битва за юг Украины только началась. Об этом заявил немецкий эксперт Юлиан Репке, пишет Bild.

По его словам, многие надеялись на то, что после прорыва первой линии обороны россиян украинские военные начнут продвигаться куда быстрее, по несколько километров в день. Однако этого не произошло.

По словам Репке, сейчас ВСУ двигаются со скоростью от 50 до 200 метров в день.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области Фото: Deep State

"В настоящее время нет никаких признаков того, что успех Украины в регионе приведет к краху российской обороны или даже к масштабному отступлению на юг", — сказал эксперт.

Он также отметил, что несмотря на почти три месяца интенсивных украинских артиллерийских обстрелов, Россия по-прежнему имеет чрезвычайно сильную оборону.

"Таким образом, даже спустя 13 недель битва за освобождение юга Украины только начинается. Вряд ли в ближайшие недели и месяцы удастся быстро достичь оккупированных городов или незаконно аннексированного Крыма", — заявил Репке.

Юлиан Репке о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что в ВСУ рассказали о второй линии обороны под Ореховым. Украинские войска продвигаются между первой и второй линией обороны россиян на Запорожском направлении. Она построена достаточно грамотно, отметил спикер ВСУ Александр Штупун, поэтому выбить противника из позиций будет непросто.

Также заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские силы ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой. Москва может начать задействовать еще больше беспилотников Shahed вместе с ракетами и атаковать целый ряд целей, чтобы сбить с толку ПВО Украины.