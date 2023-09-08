Российская армия получила новые ручные гранаты РДГ-У: что о них известно

По утверждению росСМИ, граната должна создать дымовую завесу, которая защитит от ракет, наводимых через тепловизионный или инфракрасный каналы.

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Армия РФ получила новую маскировочную гранату РДГ-У, которая обладает дымовой смесью защищать от высокоточных управляемых ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники пропагандистского издания утверждают, что ВС РФ приняли на вооружение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Ее основное назначение заключается в том, чтобы скрывать бойцов и технику от наведения высокоточных ракет.

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Государственные испытания, как заявляется, были завершены в феврале 2023 года. Дымовая граната должна защищать от ракет, которые наводятся в инфракрасном диапазоне и с тепловизионной системой наведения. Для этого РДГ-У имеет комбинированный принцип наведения — создается мгновенная дымовая завеса в момент срабатывания, а также она имеет определенный элемент, который курится в течение значительного времени. Граната продолжает работать при температурах от -50 до +55 градусов.

РДГ-У должен предоставить россиянам быстрое дымовое прикрытие Фото: РИА-Новости

Особенностью является также то, что российские войска теперь смогут защититься без привлечения специалистов по радиационной, химической и биологической защите. От предшественников РДГ-У отличает более длительное время работы. Масса гранаты — 700 граммов при длине 20 см и диаметре корпуса 0,54 см.

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