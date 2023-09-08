ЕС еще не договорился, как использовать замороженные активы РФ, — представитель Еврокомиссии

По словам дипломата, дискуссии с союзниками по блоку продолжаются. Официальное заявление о возможности использования замороженных активов РФ перенесли на более поздний срок.

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На данный момент продолжаются обсуждения с государствами-членами Европейского союза относительно возможных мер по использованию российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Изначально ожидалось, что летом Еврокомиссия представит официальное заявление, в котором будет разъяснено, как будет функционировать общеевропейский механизм использования российских активов. Однако позднее было принято решение отложить это представление на более поздний срок, конкретно на осень.

Согласно словам официального представителя Еврокомиссии, в настоящее время продолжаются дискуссии с государствами-членами Европейского союза относительно способа использования российских активов, однако эти дискуссии двигаются вперед.

"Мы работаем с испанским председательством по изучению поэтапного подхода. Мы поддерживаем эти дискуссии общим неофициальным документом ЕК и Службы внешних дел ЕС, который мы подали на рассмотрение председательства в конце июля. Мы готовы представить юридическое предложение с учетом этих дискуссий", — рассказал он.

Напомним, что представители Европейского Cоюза 7 сентября начинают серию встреч для обсуждения введения налога на прибыль от замороженных активов Банка России. Эти средства, согласно плану Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, поступят в бюджет союза и в дальнейшем будут использованы для помощи в восстановлении Украины.

Тем временем официальный Киев продолжает работать над конфискацией арестованных за рубежом российских активов. Так, в апреле 2023 года главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш заявил, что часть замороженных активов РФ наша страна рассчитывает получить в течение пяти-семи лет. Речь идет о 100 млрд долл.