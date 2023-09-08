Неудачи РФ обернуться победой для КНДР: к чему приведут переговоры Путина и Ким Чен Ына, — CNN

Из-за истощения российских войск, Россия может запросить у Северной Кореи вооружение и боеприпасы. В свою очередь Пхеньян может получить от Москвы доступ к ракетно-ядерным технологиям, в которых он нуждается на фоне 17-летних санкций ООН.

Related video

Неудачи российской армии на поле боя в Украине могут обернуться большой победой Северной Кореи, поскольку в обмен на поставленное вооружения для ВС РФ Пхеньян может получить доступ до важнейших военных технологий, доступ к которым закрыт для КНДР из-за санкций. К такому выводу пришли западные аналитики накануне возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает CNN.

В материале телеканала говорится, что по мнению американских чиновников визит главы Минобороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньян запустил переговорный процесс по поставкам вооружения из Северной Кореи в Россию. Он может увенчаться личной встречей лидеров двух стран на фоне событий в Украине, где российские вооруженные силы оказались истощенными и нуждающимися в снабжении.

Кроме того переговоры могут состояться по 17- летних санкций ООН в отношении Северной Кореи, которые препятствовали созданию в стране ядерного оружия.

В этой связи профессор международных исследований Университета в Сеуле Лейф-Эрик Исли отметил, что встреча будет весьма выгодна Ким Чен Ыну.

"Если эта встреча состоится, то она будет иметь большое значение. У России есть военные технологии, которые нужны Киму для его незаконных программ запуска спутников и доставки ядерного оружия", — считает эксперт.

Доступ к российским технологиям

С одной стороны, считают аналитики, может показаться, что Северная Корея за последние два года добилась успехов в программе разработки баллистических ракет, проведя десятки пробных пусков. Однако существуют сомнения в отношении масштабов потенциала страны, поэтому пока неясно, действительно ли корейские ракеты способны донести ядерный заряд до материковой части США.

В этом контексте напрашивается вывод, что если Ким Чен Ын получит в свои руки российские технологии в области ракетно-ядерного вооружения, то это станет большим толчком для его военных программ и вызовет серьезную озабоченность у западных лидеров.

Что получит Москва

Помимо этого Северная Корея может выиграть и в другом аспекте. Как отметил бывший представитель центра Тихоокеанского командования США Карл Шустер, Пхеньян нуждается в деньгах, товарах и энергоносителях, и в случае договоренности он это получит от Москвы. А Россия в свою очередь получит столь нужные для армии артиллерию и боеприпасы, которые имеют, по мнению Шустера, достаточно высокое качество.

"Северная Корея производит хорошее оружие, которое я называю тяжелой промышленностью. Ее артиллерия и боеприпасы очень хороши. Они очень похожи на российские разработки", — подчеркнул эксперт.

Между тем возникает логичный вопрос, как быстро корейское вооружение может попасть на фронт. По мнению бывшего аудитора контроля качества Агентства по управлению оборонными контрактами США Трента Теленко для доставки боеприпасов из Северной Кореи в российские войска необходимо пересечь Транссибирскую магистраль, а это не одна тысяча километров. Большая часть этой линии была построена в эпоху "холодной войны", поэтому перевозить огромные грузы по ней — плохая идея.

"Перенапряжение транспортных средств времен холодной войны — это очень глупая идея на многих уровнях. А россияне именно так и поступают", — сказал Теленко.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее торжественно спустили на воду новую подводную лодку, несущую тактическое ядерное оружие. Введение в строй военно-морского флота новой субмарины приурочено к 75-летию КНДР.