Готовятся на зиму: ВС РФ снова хотят бить по энергообъектам Украины, – Зеленский (видео)

Украинские разведслужбы подтверждают планы армии РФ по возобновлению ракетных обстрелов накануне наступления холодов. По словам президента, системы ПВО и физическую защиту энергоинфраструктуры нужно подготовить максимально.

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Российская армия готовится к новым ударам по энергоинфраструктуре Украины зимой, это доказывают данные украинских разведслужб. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам главы государства, госсектор сейчас должен сделать все возможное и невозможное, чтобы выстоять зимой и сохранить функциональность. Речь идет о подготовке систем ПВО, систем энергетики и получения пакетов поддержки от партнеров.

"Главе МВД [Игорю Клименко] поручено по максимуму подготовить сектор ГСЧС и не только того, что касается непосредственной работы службы, но и четкого информирования людей о том, как будет обеспечена защита", — заявил президент.

Зеленский добавил, что ожидаются поставки новых систем ПВО от Запада для защиты энергосистемы.

"Украина получит больше "гепардов" для защиты именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы, чтобы увеличить еще поставки различных систем ПВО и физическую защиту объектов", — заключил он.

Напомним, что энергетики и местные власти уже разработали графики отключения света в Украине. В условиях пиковых нагрузок будет крайне сложно избежать отключений.

Советник главы Минэнерго Елена Зеркаль 6 сентября рассказывала о готовности страны к зимнему периоду. Электросети готовы на 98%, АЭС – на 70%, а тепловые электростанции только на 30%.