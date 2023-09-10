Олег Сенцов получил очередную контузию и показал пулю из бронежилета (фото)

Режиссер не планирует госпитализироваться, ведь впереди "еще много работы".

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47-летний украинский режиссер и общественный деятель Олег Сенцов получил очередную контузию в боях на Запорожском направлении. Об этом бывший политзаключенный Кремля рассказал в своих соцсетях 10 сентября 2023 года.

Режиссер, который сейчас воюет в рядах ВСУ и командует взводом в 47 омбр "Магура", после тяжелого боя взял позицию и получил очередную контузию возле Работино.

"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята", — отметил украинский защитник.

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Сенцов признался, что не обошлось без потерь — много раненых обломками и пулями.

"Мне повезло — легкая контузия и снова надрыв перепонки", — рассказал режиссер, однако госпитализироваться он не будет, ведь "еще много работы".

Олег Сенцов также отметил, что каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий. А этот был еще тяжелее. "На память" о нем воину ВСУ остался маленький "подарочек" — пуля, которую он нашел в своем бронежилете, вернувшись на базу.

Олег Сенцов получил очередную контузию

Напомним, Олег Сенцов и Оксана Забужко стали лауреатами высшей награды во Франции.

Также Фокус писал о получении сыном Олега Сенцова украинского гражданства.