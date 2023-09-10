Олег Сенцов отримав чергову контузію та показав кулю з бронежилета (фото)

Режисер не планує госпіталізуватися, адже попереду "ще багато роботи".

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47-річний український режисер та громадський діяч Олег Сенцов отримав чергову контузію в боях на Запорізькому напрямку. Про це колишній політвʼязень Кремля розповів у своїх соцмережах 10 вересня 2023 року.

Режисер, який наразі воює у лавах ЗСУ та командує взводом у 47 омбр "Маґура", після важкого бою взяв позицію та отримав чергову контузію біля Роботиного.

"Зі мною все добре. Дякую тим, хто підтримував мене та мою родину в цей складний час. Чергова позиція взята", — зазначив український захисник.

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Сенцов зізнався, що не обійшлося без втрат — багато поранених уламками та кулями.

"Мені пощастило — легка контузія та знов надрив перепонки", — розповів режисер, проте госпіталізуватися він не буде, адже "ще багато роботи".

Олег Сенцов також зазначив, що кожен бій завжди здається складнішим, ніж попередній. А цей був ще важчим. "На згадку" про нього воїну ЗСУ залишився маленький "подаруночок" — куля, яку він знайшов у своєму бронежилеті.

Олег Сенцов отримав чергову контузію

Нагадаємо, Олег Сенцов та Оксана Забужко стали лауреатами найвищої нагороди у Франції.

Також Фокус писав про отримання сином Олега Сенцова українського громадянства.