Захват Николаевской области изменил бы мировой порядок, — историк Снайдер (видео)

По мнению профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, РФ не ведет войну в Украине на основе какой-то идеологии. Единственное, что для россиян важно — это сила.

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Американский историк, профессор Йельского университета и специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер во время своего выступления на Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что основной причиной войны для России является то, что Украина играет роль ключевого поставщика сельскохозяйственных продуктов на мировой арене.

По его мнению, Российская Федерация, начиная полномасштабную войну, не имела аргументированной идеологии, ведь единственным рычагом для ее армии является применение силы.

"Россия не ведет эту войну на основе какой-то идеологии. Они воюют, исходя из той идеи, что ничто не является правдой. Ничто не имеет значения. Это не война, в которой агрессор имеет видение будущего. Скорее, наоборот. Для них все черное, и единственное, что важно — это сила", — сказал Снайдер.

Историк считает, что русские в Украине не могут терпеть альтернативу их видения. Они не воспринимают того, что люди "имеют другую идею относительно того, что такое лучше".

"Эта война касается цивилизации. И Россия хочет нас соблазнить, что ничто не имеет значения. И когда ты принимаешь эту идею, очень трудно бороться", — подчеркнул историк.

Снайдер подчеркнул, что исторически продукты питания и для монголо-татар и для викингов имели огромное значение. Проект Сталина относительно источников и земель объясняет Голодомор.

"И вся Вторая Мировая война — это была попытка Германии захватить эти плодородные земли. Это было самой первой целью Гитлера. Как Сталин, так и Гитлер пытались преобразовать мировой порядок на основе контроля Николаевской, Херсонской областей. Эти территории были осью попытки изменить мир. И это происходит и сегодня", — отметил Тимоти Снайдер.

Своей речью исследователь пытался донести до аудитории мысль, что земли являются достаточно фундаментальным в этой войне в плане влияния на цивилизацию.

"Украина кормит многие страны мира. Особенно в Африке, Азии. Это дает другим людям процветать. В этом, собственно, и смысл этой войны, когда Россия затопила плодородные территории, взорвав дамбу... Когда они били по портам — это все касается цепей поставок пищевой продукции, — рассказал он. Снайдер уверен, что украинцы не могут кормить мир, если не победят в этой войне.

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Напомним, 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Западе люди не простят, если их лидеры дадут Украине проиграть. Сокращение помощи Украине только продлит войну, утверждает глава государства. Уменьшение поддержки может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.

Кроме того, 4 сентября сообщалось, что переговоры не сработают, поэтому Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. Журналисты издания Politico отметили, что в Кремле заявляют о своей готовности сесть за стол переговоров для того, чтобы заморозить конфликт.