Гонка перевооружения: какие проблемы имеет Запад с наращиванием производства оружия, — NYT

На Западе до сих пор существуют проблемы с координацией закупок и инвестиций в оборонный сектор. По плану ЕС, 50% инвестиций в оборону должны быть общими, однако сейчас реальный показатель составляет 18%.

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Полномасштабная российско-украинская война привела к тому, что более 30 стран мира теперь увеличивают расходы на оборону. Страны отчаянно пытаются нарастить производство оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Союзники Украины годами сокращали расходы на оборону. Теперь это привело к тому, что нужно восстанавливать производственные мощности, восстанавливать утраченные цепочки поставок, а также бороться с задержками. Однако этот процесс имеет ряд проблем, пишут журналисты.

Производство шведской компании Saab Фото: The New York Times

"Европейцы не обратили внимание на глубоко раздробленный и дезорганизованный способ, которым они формируют свои силы. Увеличение несогласованного инвестирования лишь незначительно улучшит дисфункциональный статус-кво", — считают в Центре стратегических и международных исследований.

Исполнительный директор шведской компании SAAB Микаэль Йоганссон заявил, что нужно повышать качество заявлений и совместных действий.

"Каждая страна сама решает, какой тип возможностей ей нужен", — говорит Йоганссон.

В каждой стране есть собственная стратегическая культура, практика закупок, спецификации, процессы и приоритеты. Один и тот же самолет члены НАТО могут использовать с разными системами шифрования и инструментами. Более того, украинские военные установили, что 155-мм снаряд не обязательно подходит к гаубице другого производителя.

"Каждая страна сама решает, какой тип возможностей ей нужен", — говорит Микаэль Йоханссон Фото: The New York Times

Кроме этого есть дефицит взрывчатки, от которого зависят все производители боеприпасов. Однако на данный момент есть немного дискуссий, как можно увеличить поставки взрывчатого вещества. Прошлогодний ежегодный обзор Европейского оборонного агентства показал, что только 18% инвестиций в ЕС осуществляется совместными усилиями, а должно быть 50%.

Напомним, 7 сентября в РФ запускают в производство новые дроны-камикадзе "Скальпель".

9 сентября СМИ писали, что РФ кратно увеличила производство танков и боеприпасов. Показатель вдвое больше оценок Запада.