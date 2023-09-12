Гонка переозброєння: які проблеми має Захід з нарощуванням виробництва зброї, – NYT

На Заході досі існують проблеми з координацією закупівель та інвестицій в оборонний сектор. За планом ЄС, 50% інвестицій в оборону мають бути спільними, проте зараз реальний показник складає 18%.

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Повномасштабна російсько-українська війна призвела до того, що понад 30 країн світу тепер збільшують витрати на оборону. Країни відчайдушно намагаються наростити виробництво зброї. Про це повідомляє The New York Times.

Союзники України роками скорочували витрати на оборону. Тепер це призвело до того, що потрібно відновлювати виробничі потужності, відновлювати втрачені ланцюжки постачання, а також боротись із затримками. Проте цей процес має низку проблем, пишуть журналісти.

Виробництво шведської компанії Saab Фото: The New York Times

"Європейці не звернули увагу на глибоко роздроблений та дезорганізований спосіб, у який вони формують свої сили. Збільшення неузгодженого інвестування лише незначно покращить дисфункціональний статус-кво", — вважають у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Виконавчий директор шведської компанії SAAB Мікаель Йоханссон заявив, що потрібна якість заяв та спільних дій.

"Кожна країна сама вирішує, який тип можливостей їй потрібен", — каже Йоханссон.

У кожній країні є власна стратегічна культура, практика закупівель, специфікації, процеси та пріоритети. Один і той самий літак члени НАТО можуть використовувати з різними системами шифрування та інструментами. Ба більше, українські військові встановили, що 155-мм снаряд не обовʼязково підходять до гаубиці іншого виробника.

"Кожна країна сама вирішує, який тип можливостей їй потрібен", — каже Мікаель Йоханссон Фото: The New York Times

Окрім цього є дефіцит вибухівки, від якого залежать всі виробники боєприпасів. Також існує мало дискусій, як можна збільшити постачання вибухової речовини. Минулорічний щорічний огляд Європейської оборонної агенції показав, що тільки 18% інвестицій в ЄС здійснюється спільними зусиллями, а має бути 50%.

Нагадаємо, 7 вересня у РФ запускають у виробництво нові дрони-камікадзе "Скальпель".

9 вересня ЗМІ писали, що РФ кратно збільшила виробництво танків і боєприпасів. Показник вдвічі більший за оцінки Заходу.