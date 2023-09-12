"Россия медленно тонет": в ОП вынесли вердикт новым заявлениям Путина про Украину

По словам Михаила Подоляка, глава Кремля постоянно повторяет для публики нарративы о том, что "все идет по плану", а "Запад ослабевает". Это свидетельствует о внутренних переживаниях Путина и его неспособности контролировать ситуацию.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не остался в стороне от новой порции заявлений президента РФ Владимира Путина и пришел к выводу, что в Кремле продолжают выдавать желаемое за действительность. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 12 сентября.

По его словам, вся речь российского президента, которая была в первую очередь обращена к внутренним элитам после гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сводится фактически к мантре.

Владимир Путин регулярно повторял нарративы о том, что "все идет по плану", "Россия сильна как никогда", "Запад слабеет и слабеет", а "все уехавшие совершили ошибку". Это свидетельствует о том, что он хотел успокоить общественность, которая начала что-то подозревать.

"Это принудительное выдавание желаемого за действительное, длящееся часами, свидетельствует лишь о внутренних переживаниях по поводу собственной легитимности в качестве вожака стаи. Не надо смотреть на дерево. Надо видеть лес в целом. Россия медленно тонет", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что остановить объективный исторический процесс уже не получится. В это же время задача всего свободного мира — ускорить поражение Владимира Путина и всей Российской Федерации в целом.

Напомним, 12 сентября Владимир Путин рассказал о потоке добровольцев в ряды ВС РФ. По словам главы государства, Минобороны РФ якобы ежедневно имеет дело с россиянами, которые стремятся заключить контракты на службу в рядах армии России.