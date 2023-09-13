Искали диверсантов: в Крыму произошла перестрелка, оккупанты понесли потери, — соцсети

Наряд полиции отправили на поиски диверсантов. В результате ночной перестрелки погибли четыре человека, в том числе трое военных и полицейский. Инцидент произошел накануне массированного удара по Черноморскому флоту РФ.

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В ночь с 12 на 13 сентября полиция временно оккупированного Севастополя получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Типичный Крым".

"Ночью полиция Севастополя получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в Севастополе произошла перестрелка. В результате конфликта погибли четыре человека, в том числе трое военных и полицейский.

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Добавим, что на момент выхода публикацию оккупационные власти Крыма никак не прокомментировали ночную перестрелку в Севастополе.

Напомним, ночью 13 сентября по временно оккупированному Севастополю были нанесены удары. В частности, крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате два судна Российской Федерации получили повреждения. Речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

Позже стало известно, что удар по Севастополю мог быть нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP-EG. Однако в Воздушных силах официально не называли оружие, которое било по вражеским объектам в Крыму.

Во вторник 12 сентября крымчане слышали звуки мощного взрыва во временно оккупированном Севастополе. В частности, взрыв был слышен в Севастополе и Красноперекопском районе, после него в небо поднялся густой черный дым. После происшествия Российская Федерация подняла в воздух свою авиацию.