Поднялся густой черный дым: в Севастополе прогремел мощный взрыв, — соцсети (фото, видео)

Пока неизвестно, что именно и где взорвалось. Оккупационные власти полуострова пока не комментировали инцидент. Взрывы слышали в Севастополе и Красноперекопском районе.

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Во вторник 12 августа в районе временно оккупированного Севастополя местные жители слышали мощный взрыв. Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В Севастополе и Красноперекопском районе прогремел сильный взрыв, после чего в небо поднялся густой черный дым.

"Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", — говорилось в сообщении.

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Отметили, что больше всего взрыв почувствовали села Долинка, Воинка, Новопавловка, Братское, Новониколаевка, Орловское.

После инцидента Российская Федерация подняла в воздух свою авиацию.

На момент выхода публикации оккупационные власти полуострова Крым пока не комментировали взрывы в Севастополе и Красноперекопском районе.

Напомним, в ночь на 10 сентября восемь беспилотников атаковали временно оккупированный Крым. По информации Министерства обороны Российской Федерации, все дроны якобы были сбиты над акваторией Черного моря. Враг назвал этот инцидент "террористической атакой со стороны киевского режима" направленной на "объекты, расположенные на территории РФ".

30 августа в районе города Феодосия и поселка Приморский на временно оккупированном полуострове Крым прогремели взрывы. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы противовоздушная оборона сбила крылатую ракету. В местном Telegram-канале сообщили, что произошло три пуска ракет, неизвестный объект, вероятно, попал в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии. В результате чего соседние улицы частично обесточены, начался пожар.