"Опасная работа": российский военкор испугался покушения на него при помощи курьера

Работающий на "Первом канале" Владислав Шурыгин посетовал, что его пытались доставать телефонными звонками и якобы анонсировали удар дроном по его квартире.

Related video

Военкор и военный эксперт "Первого канала" российского телевидения Владислав Шурыгин сообщил о попытке покушения на него, причем, как он считает, достаточно изощренным способом. Об этом сообщает российское медиа Mash.

Шурыгин думает, что его использовали втемную, то есть пытались доставать телефонными звонками с угрозами и другими действиями. То якобы уточняли местожительство в рамках расследования пустякового дела, то присылали курьера, которого пропагандист не ждал. В итоге анонсировали атаку дрона непосредственно в квартиру Шурыгина в ближайшее время.

Военкор обратился в полицию, но, скорее всего, тревога и озабоченность его не покинули.

Покушения на врагов и коллаборантов — что известно

Предателям и врагам Украины достаточно опасно не только находиться на оккупированной территории Украины, но и делать свою "опасную работу" в самой Российской Федерации. Напомним только несколько случаев покушений на ряд оголтелых сторонников войны в Украине, которые оказались легитимными целями представителей освободительного движения.

Так, при взрыве машины в августе 2022 года погибла дочь одиозного философа Александра Дугина Дарья. Именно Дугин — идеолог "русского мира", "неоевразийства" и концепции доминирования России над соседями.

Затем 2 апреля 2023 года в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге был взорван прокремлевский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), бежавший из колонии в Горловке в 2014 году и после этого примкнувший к группировке "ДНР". В 2019 году он переехал в Россию и активно занялся антиукраинской пропагандой.

Уже в мае этого года подорвали автомобиль российского писателя-украинофоба Захара Прилепина. В результате взрыва водитель погиб на месте. Сам же российский пропагандист оказался в больнице с тяжелыми ранениями.

Напомним, Фокус писал, что ответственность покушение на Прилепина на себя взяли сразу две организации: украинская АТЕШ и российская Национальная республиканская армия.

Кроме того, Фокус рассказал, кем был Владлен Татарский и каковы вероятные версии относительно его убийства.

А вот после взрыва автомобиля Дарьи Дугиной российский диктатор Путин распорядился усилить охрану своих дочерей, внуков и родственников, включая близких Алины Кабаевой.