"Никаких признаков": министр обороны ФРГ не видит готовности Путина к мирным переговорам

Борис Писториус не знает, ведутся ли предварительные переговоры по дипломатическим каналам. На каких условиях будет заключен мир — это будут решать украинцы.

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Глава Министерства обороны Федеративной Республики Германия Борис Писториус заявил, что не видит готовности президента Российской Федерации Владимира Путина к мирным переговорам. Такое мнение высказал министр обороны ФРГ во время диалога по вопросам политики безопасности в Федеральной академии политики безопасности 13 сентября, сообщает "Укринформ".

По мнению Писториуса, говорить о том, что Кремль готов к серьезным переговорам можно лишь тогда, "когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать", пока что он говорит лишь о том, что не готов к этому, но готов продлевать войну еще много лет".

Сейчас глава Минобороны ФРГ не видит оснований для переговоров. "Итак, пока нет оснований для видимых разговоров... Я не вижу никаких признаков этого", — отметил министр.

Также Писториус, заявил, что не в курсе, ведутся ли какие-то предварительные переговоры по дипломатическим каналам, но не исключил такой возможности.

В то же время, по словам главы Минобороны ФРГ, Украина должна победить, а не просто "не должна проиграть". Он был едва ли не первым немецким политиком, который сказал, что Украина должна одержать победу. Вопрос в том, что считать победой и отметил, что именно украинцы должны решать на каких условиях будет заключен мир.

"В конце концов не нам решать, на каких условиях будет заключен мир, это будут решать украинцы, мы должны оставить этот вопрос им... Все остальное было бы нашей атакой на их суверенитет", — сказал Писториус. Он добавил, что пока украинцы не будут в состоянии вести переговоры, страна будет нуждаться в поддержке западных партнеров.

Министр обороны ФРГ уверен, что далеко не все россияне, если бы они могли говорить свободно, поддерживают войну, как это хочет представить всем Путин.

Власть РФ, Писториус называет "криминальным репрессивным режимом", а то, что народ втянули в войну против соседней страны — "невыносимым".

Напомним, 12 сентября сообщалось, что Германия продолжает покупать российскую нефть через Индию. В 2023 году объем импорта вырос более чем в 12 раз.

Ранее, 11 сентября канцлер Германии Олаф Шольц оценил перспективы мирных переговоров по Украине. О своем видении перспектив мирных переговоров немецкий канцлер рассказал на международной встрече общины Святого Эгидия.