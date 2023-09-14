"Жодних ознак": міністр оборони ФРН не бачить готовності Путіна до мирних переговорів

Борис Пісторіус не знає, чи ведуться якісь попередні переговори по дипломатичних каналах. На яких умовах буде укладено мир — це вирішуватимуть українці.

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Голова Міністерства оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус заявив, що не бачить готовності президента Російської Федерації Володимира Путіна до мирних перемовин. Таку думку висловив міністр оборони ФРН під час діалогу з питань безпекової політики в Федеральній академії безпекової політики 13 вересня, повідомляє "Укрінформ".

На думку Пісторіуса, говорити про те, що Кремль готовий до серйозних переговорів можна лише тоді, "коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти", поки що він говорить лише про те, що не готовий до цього, але готовий подовжувати війну ще багато років".

Наразі голова Міноборони ФРН не бачить підстав для переговорів. "Отже, наразі немає підстав для видимих ​​розмов… Я не бачу жодних ознак цього", – зазначив міністр.

Також Пісторіус, заявив, що не в курсі, чи ведуться якісь попередні переговори по дипломатичних каналах, але не виключив такої можливості.

Водночас, за словами очільника Міноборони ФРН, Україна має перемогти, а не просто "не повинна програти". Він був чи не першим німецьким політиком, який сказав, що Україна має отримати перемогу. Питання в тому, що вважати перемогою та зазначив, що саме українці повинні вирішувати на яких умовах буде укладено мир.

"Зрештою не нам вирішувати, на яких умовах буде укладено мир, це вирішуватимуть українці, ми маємо залишити це питання їм… Все інше було би нашою атакою на їх суверенітет", — сказав Пісторіус. Він додав, що поки українці не будуть в змозі вести переговори, країна потребуватиме підтримки західних партнерів.

Міністр оборони ФРН упевнений, що далеко не всі росіяни, якби вони могли говорити вільно, підтримують війну, як це хоче представити всім Путін.

Владу РФ, Пісторіус називає "кримінальним репресивним режимом", а те, що народ втягнули у війну проти сусідньої країни – "нестерпним".

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що Німеччина продовжує купувати російську нафту через Індію. У 2023 році обсяг імпорту зріс у понад 12 разів.

Раніше, 11 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц оцінив перспективи мирних переговорів щодо України. Про своє бачення перспектив мирних переговорів німецький канцлер розповів на міжнародній зустрічі громади Святого Егідія.