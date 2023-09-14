Используется Россией: армия Израиля ударила по одной из главных военных авиабаз Сирии

В результате авиаудара два сирийских солдата были убиты и еще шестеро ранены. Журналисты предполагают, что Израиль нанес удары, пытаясь замедлить военное сотрудничество Ирана и Сирии.

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Израиль нанес удар по портовому городу Тартус на побережье Средиземного моря в Сирии. Также подверглась атаке одна из ключевых военных авиабаз в стране, которая также используется Россией. Об этом сообщает издание Reuters.

Источник из оппозиционного издания сообщил, что удар был нанесен по военной базе на юге города Хама и военному аэропорту Шуайрат, который находится к юго-востоку от центральной провинции Хомс.

"Эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев", — говорится в статье.

Кроме того, как пишет Reuters, в результате авиаудара два сирийских солдата были убиты и еще шестеро ранены.

Следует отметить, что за последние несколько лет Израиль осуществил множество ударов по предполагаемым иранским объектам в Сирии, но в основном избегал нанесения ударов по прибрежным провинциям, где находятся российские военные объекты. По данным агентства Reuters, ссылающегося на израильских экспертов, эти удары входят в рамки эскалации конфликта, целью которой является замедление растущего влияния Ирана в Сирии.

Напомним, в ночь на 29 января на территории Ирана были атакованы несколько военных объектов. В частности, взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Исфахан и на нефтехимическом заводе в городе Азершехр провинции Восточный Азербайджан. Все объекты были атакованы ударными беспилотниками.

29 января The New York Times сообщил, что источники, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обвинили Израиль и его агентов в стране в том, что это они стоят за атакой.

В тот же день представители Вооруженных сил Ирана заявили, что системы ПВО сбили несколько беспилотников, а попадание одного из них якобы вызвали незначительные повреждения и никто не пострадал. При этом израильские журналисты со ссылкой на западные источники сообщали, что атака дронов-камикадзе имела огромный успех.