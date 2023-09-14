Кристиан Фройдинг заверил, что Украина будет получать военную помощь и дальше, но поставки оружия также разрушают все надежды на скорое завершение войны против РФ.

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Правительство и Вооруженные силы Германии ожидают, что война в Украине продлится до 2032 года. Об этом заявил генерал-майор Бундесвера, глава ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг, пишет австрийское издание Еххргеѕѕ.

В правительстве Германии ожидают, что война на территории Украины продлится около 9 лет. Все это время бундесвер будет поставлять ВСУ, оказывая поддержку армии Украины всем необходимым.

"В Германии парламент предоставил военную поддержку нашим украинским друзьям до 2032 года. Мы готовы предоставить долгосрочную поддержку. И мы готовы обеспечить время нашим союзником — а не обеспечить время союзникам Путина", — сказал он.

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На вопрос, когда и как станет очевидной победа Украины, генерал-майор сказал, что это будет достигнуто, когда территория Украины будет восстановлена в границах 1991 года, включая Крым.

"Поддержка Украины в будущем должна работать еще лучше — мы должны еще лучше координировать свои действия и ускорять выплаты помощи до тех пор, пока не будет достигнута победа", — сказал Фройдинг.

Напомним, что генерал Бундесвера поддержал контрнаступление ВСУ и призвал дать больше оружия. Он отметил, что, возможно, ВСУ действуют не по учебникам Бундесвера, однако они воюют по собственному опыту, согласно реальным условиям на фронте протяженностью более 1500 км.

Ранее сообщалось, что военные ВС ФРГ раскритиковали действия ВСУ во время контрнаступления. Выводам от наблюдений ведения боя украинскими бойцами посвятили отдельный раздел в секретном докладе.