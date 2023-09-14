Ще 9 років: генерал-майор Бундесверу спрогнозував затяжну війну в Україні

Крістіан Фройдінг запевнив, що Україна отримуватиме військову допомогу і далі, але постачання зброї також руйнує усі надії на швидке завершення війни проти РФ.

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Уряд та Збройні сили Німеччини очікують, що війна в Україні триватиме до 2032 року. Про це заявив генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН Крістіан Фройдінг, пише австрійське видання Еxxpress.

В уряді Німеччини очікують, що війна на території України триватиме близько 9 років. Весь цей час бундесвер постачатиме ЗСУ, надаючи підтримку армії України всім необхідним.

"У Німеччині парламент надав військову підтримку нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові забезпечити час нашим союзником – а не забезпечити час союзникам Путіна", — сказав він.

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На запитання, коли і як стане очевидною перемога України, генерал-майор сказав, що це буде досягнуто, коли територія України буде відновлена ​​в кордонах 1991 року, включно із Кримом.

"Підтримка України в майбутньому має працювати ще краще – ми повинні ще краще координувати свої дії та прискорювати виплати допомоги доти, доки не буде досягнуто перемоги", — сказав Фройдінг.

Нагадаємо, що генерал Бундесверу підтримав контрнаступ ЗСУ і закликав дати більше зброї. Він зазначив, що, можливо, ЗСУ діють не за підручниками Бундесверу, проте вони воюють за власним досвідом, згідно з реальними умовами на фронті протяжністю понад 1500 км.

Раніше повідомлялося, що військові ЗС ФРН розкритикували дії ЗСУ під час контрнаступу. Висновкам від спостережень ведення бою українськими бійцями присвятили окремий розділ у секретній доповіді.