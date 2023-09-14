"У вас есть цель": новые детали атаки Су-27 против британского самолета над Черным морем, — BBC

В прошлом году истребитель ВС РФ выпустил две ракеты в разведывательный самолет Великобритании, и впоследствии инцидент объяснили "неисправностью". Однако, как выяснили журналисты, вражеский пилот действительно атаковал британское невооруженное судно, получив команду с земли.

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Российский летчик выпустил ракету, чтобы сбить разведывательный самолет Военно-воздушных сил Великобритании RC-135 Rivet Joint. Он был уверен, что получил разрешение на удар. Об этом со ссылкой на собеседников в обороне сообщили в издании BBC 14 сентября.

Сразу после инцидента, который произошел в сентябре 2022 года, Москва объяснила попытку атаки "технической неисправностью", и британцы якобы публично согласились с таким объяснением. Однако трое источников, занимающих высокие должности в обороне, убеждены, что официальная версия очень разнится с реальностью.

Российский самолет атаковал британский: новые подробности

По данным СМИ, 29 сентября прошлого года британский самолет с экипажем до 30 человек выполнял миссию наблюдения. Он находился в международном воздушном пространстве над Черным море.

К самолету приблизились два российских истребителя Су-27. По словам одного из источников, летчики страны-агрессора получили сообщение от диспетчера со словами "у вас есть цель".

Один из вражеских пилотов воспринял неточную формулировку как разрешение на огонь и выпустил ракету "воздух-воздух". Журналисты передают, что она успешно запустилась, но не смогла навестись на цель. То есть попытка удара по британскому самолету была ошибочной, но не произошла вследствие неисправности.

Западные чиновники убеждены, что туманная формулировка диспетчера свидетельствует о высокой степени непрофессионализма. Более того, тогда между двумя российскими бойцами возник конфликт — пилот другого истребителя не воспринял слова как разрешение на огонь и начал ругаться на сослуживца. Несмотря на спор первый летчик выпустил еще одну ракету.

"Нам сказали, что вторая ракета просто упала с крыла, что означает, что оружие либо неисправно, либо запуск был прерван", — говорится в материале.

Инфографика, обнародованная в BBC Фото: BBC

Оборона США оценивала инцидент как "очень страшный"

Журналисты отметили, что американские военные отреагировали на ситуацию над Черным морем "острее" коллег из Великобритании. Как показала утечка секретных документов Пентагона, разведка считала, что самолет был "почти сбит".

Американские чиновники подтвердили, что российский летчик неправильно понял приказ и выстрелил в британский самолет, но "ракета не запустилась должным образом". Один из неназванных чиновников описал событие как "действительно очень страшное".

В Великобритании отметили, что "значительная часть содержания" обнародованных секретных отчетов США была манипулятивной или ложной.

Почему британцы скрывают истинные детали инцидента?

В СМИ предположили, что Минобороны Великобритании сознательно не предоставляет полную информацию о прошлогоднем событии по двум причинам. Во-первых, Лондон может не хотеть разглашать масштабы сбора разведданных в том районе. Во-вторых, правительство может избегать эскалации конфликта, которая потенциально может втянуть страну-члена НАТО в войну.

"Но этот инцидент еще раз показывает, как одна ошибка и просчет одного человека могут спровоцировать более широкий конфликт", — подчеркнули журналисты.

В британском Минобороны отметили, что ситуация с двумя российскими истребителями является "ярким напоминанием" о возможных последствиях "варварского" вторжения ВС РФ на территорию Украины.

"Несмотря на то, что самолет почти был сбит, Королевские ВВС продолжали выполнять разведывательные полеты над Черным морем, что является свидетельством мужества экипажей, которые едва избежали катастрофы. После инцидента эти разведывательные полеты Королевских ВВС сопровождали истребители Typhoon, вооруженные ракетами "воздух-воздух"", — подытожили в BBC.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал о "потенциально опасном" инциденте над Черным морем, который произошел 29 сентября. Он заявлял, что российский истребитель выпустил ракету рядом с невооруженным британским самолетом-разведчиком RC-135 Rivet Joint. Российская сторона объяснила попытку атаки "техническим сбоем".

Как писал Фокус, RC-135 Rivet Joint — это разведывательный самолет, который перехватывает электронные коммуникации, а также фиксирует радиоактивность и может обнаруживать ядерное оружие.