ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed: взрывы прогремели в двух областях, детали

Командование Воздушных сил около 5:00 предупреждало о движении иранских беспилотников в северо-западном направлении. Спустя время появилась информация о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.

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Ночью 15 сентября в нескольких областях Украины звучала воздушная тревога в связи с угрозой вражеских дронов. В Хмельницкой и Винницкой областях местные жители слышали звуки взрывов, которые, вероятно, связаны с работой ПВО. Об угрозе атаки иранских дронов-камикадзе Shahed Командование Воздушных сил сообщало в Telegram-канале.

Примерно в 5 утра отмечалось движение вражеских ударных БПЛА в воздушном пространстве Винницкой области, в северо-западном направлении. Затем появилась информация о взрывах на территории области.

Позже звуки взрывов жители и корреспонденты Суспільного слышали в Хмельницкой области.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровненской областях также сообщалось об опасности.

В 7:40 по киевскому времени Воздушные силы проинформировали об отмене угрозы ударов иранских дронов-камикадзе Shahed.

Приграничная территория Сумской области за минувшие сутки подверглась 26 обстрелам. По данным Сумской областной военной администрации, зафиксирован 151 взрыв. Противник обстрелял: Великописаревскую, Хотинскую, Белопольскую, Середино-Будскую, Краснопольскую, Новослободскую, Миропольскую и Эсманскую общины.

В Великописаревской общине применялась вражеская артиллерия, в Хотинской — минометы.

На территорию Белопольской общины россияне сбросили 6 мин. Зафиксированы обстрелы из гранатометов (9 взрывов) и артиллерийских орудий (15 взрывов).

Напомним, что, по данным ISW, ВСУ вытеснили оккупантов из двух населенных пунктов рядом с Бахмутом.

Также сообщалось, что ПВО РФ в оккупированном Крыму не справляется с украинскими атаками.