ПВО России в оккупированном Крыму не может справиться с атаками ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, Силы обороны Украины нанесли удар по радару и антеннам ЗРК С-400 при помощи БПЛА. После этого пусковые установки были уничтожены ракетами "Нептун".

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У российских войск, судя по всему, проблемы с ПВО в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствует удар Силы обороны Украины по комплексу С-400 "Триумф", заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 14 сентября говорится, что СБУ и ВМС Украины смогли провести операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен комплекс С-400 "Триумф" ВС РФ. Так, был нанесен удар по радару и антеннам системы при помощи БПЛА. После этого пусковые установки были уничтожены ракетами "Нептун".

Аналитики заявили, что на месте взрыва недалеко от Евпатории, судя по геолокационным данным, ВС РФ действительно размещали батарею С-400.

Эксперты заявили, что этот удар говорит о том, что войска РФ были не готовы к перехвату ракет с помощью своих систем ПВО.

Что такое комплекс С-400

С-400 "Триумф" — это российский зенитный ракетный комплекс, который может поражать цели на средней и большой дальности. ВС РФ активно используют этот ЗРК в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что в сети показали спутниковые снимки места удара ВСУ по системе С-400 ВС РФ. На опубликованных кадрах можно увидеть большое сгоревшее пятно, что по утверждению журналистов, является подтверждением уничтожения системы ПВО противника.

Также журналисты рассказали, в чем была задача операции по уничтожению С-400 "Триумф" в Евпатории. Взрывы раздавались в районе села Уютное Сакского района, где размещена воинская часть №85683.