"Циничная, но простая математика": у Зеленского призвали Запад инвестировать в Украину

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, всего несколько процентов из оборонного бюджета других стран могут подарить справедливое и безопасное будущее для цивилизованного мира.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал цивилизованный мир вкладывать инвестиции в Украину, ведь в будущем это не только подарит стабильность, но и окупится. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.) 15 сентября.

По его словам, если у другой страны есть военный потенциал для уничтожения стратегического противника, используя для этого лишь несколько процентов оборонного бюджета и не привлекая к боевым действиям свою армию, то это можно считать хорошей инвестицией.

"Циничная, но простая математика войны. Если же этот % оборонного бюджета остается в основном в вашей стране, стимулируя ваши оборонные предприятия, создавая новые рабочие места и повышая ваш военный потенциал, — какие могут быть сомнения? А если это позволит Украине фундаментально защитить свободу, демократию и уничтожить ключевого спонсора мировой нестабильности — разве это не инвестиции в справедливое и безопасное будущее для вас и нас", — говорится в сообщении.

Это была реакция Михаила Подоляка на заявление сенатора штата Юта Митта Ромни, который считает, что США, используя всего 5% своего оборонного бюджета, помогают уничтожить российскую армию. Соответственно, по его мнению, эта помощь Вашингтона для Киева должна продолжиться.

"Мы тратим около 850 миллиардов долларов в год на оборону. Мы используем около пяти процентов этой суммы, чтобы помочь Украине. Боже мой, чтобы защитить свободу и уничтожить российскую армию – страну с 1500 ядерными боеголовками, нацеленными на нас. Возможность сделать это с пятью процентами вашего военного бюджета кажется мне чрезвычайно разумной инвестицией, а не чем-то, что мы не можем себе позволить", — заявлял американец.

Напомним, 8 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, какие действия НАТО помогут избежать атаки РФ на Запад. По его словам, Кремль может продолжать провокации, поэтому Украине и приграничным странам необходимо предоставить больше систем ПВО.