РФ планирует производить 13 тысяч БПЛА в год: но есть проблема

Аналитики прогнозируют, что несмотря на амбициозную цель изготовить более 175 тысяч БПЛА к 2035 году, возможностей для изготовления из-за санкций будет все меньше. Силовые агрегаты зависят от импорта ключевых узлов.

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Российское правительство летом 2023 года одобрило стратегию развития беспилотной авиации до 2035 года. В ее рамках планируется изготовить 177,7 тысячи дронов. Для реализации таких планов нужно будет решить ряд проблем. Об этом сообщает аналитическая организация The Jamestown Foundation.

Полномасштабная война РФ против Украины поставила под сомнение подход Москвы к БПЛА. По открытым данным, с начала года до 13 сентября российские оккупанты потеряли около 300 БПЛА. Поэтому в июне 2023 года в РФ утвердили новую стратегию. В планах Кремля всего изготовить:

2023-2026 годы — 52 100 дронов;

2027-2030 годы — 105 500 дронов;

2031-2035 годы — 177 700 дронов.

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Однако реализовать такие амбициозные планы будет сложно — это будет зависеть от кадровой и технологической способности. В РФ планируют нанять сотни тысяч работников в сферу беспилотников. К 2026 году их количество должно вырасти до 330 тысяч человек, к 2030 году до 1 млн человек, а к 2035 — 1,5 млн человек. Сможет ли РФ нанять столько людей, пока неизвестно.

Аналитики отмечают, что небольшие коптеры по типу Mavic и дальше будут импортироваться. Внутри РФ планируют строить БПЛА самолетного типа. Однако технологически сфера БПЛА может зависеть от двигателей. Одним из самых востребованных двигателей является немецкий дизельный двигатель RED A03. Его надо заместить, среди вариантов есть ВК-800СМ от "ОДК-Климов".

ВК-800СМ от "ОДК-Климов"

Однако проблема с российским двигателем заключается в объемах производства. Сейчас предприятие может изготавливать 30 двигателей в год. Поэтому авторы приводят второй вариант — поршневой двигатель АПД-500. Его создавали совместно с немецким Porsche и на основе автомобильного двигателя, поэтому зависимость от иностранных деталей там еще больше.

В российском разведывательно-ударном БПЛА "Орион" заместили австралийский двигатель Rotax 914 на российский АПД-100/120 (он же Агат-Б). Однако он оказался тяжелее: 96 кг против 74. И при этом 50 важных компонентов, связанных с топливной системой, все равно надо импортировать.

Поэтому аналитики приходят к выводу, что турбулентность в российской индустрии беспилотников будет продолжаться, если не будет расти в дальнейшем. России будет все труднее решать проблемы из-за санкций, но пересматривать план является политически неприемлемым.

Напомним, в июне СМИ писали, что российский проект БПЛА "Охотник" оказался скопированным американским БПЛА RQ-170.

Также известно, что РФ изменила тактику применения БПЛА Shahed. Атаки по Украине не остановятся.