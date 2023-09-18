Болгария расследует падение БПЛА со взрывчаткой: Минобороны опубликовало фото и видео

Летательный аппарат нашли в популярном туристическом курорте Тюленево, расположенном рядом с соседней Румынией. Эта территория отделена морской границей от Крыма.

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Болгария направила специализированное подразделение для инспекции в городе Тюленево, где накануне, 17 сентября, упал беспилотник со взрывчаткой. Местное Минобороны опубликовало снимки, сделанные на месте происшествия. Об этом сообщает Sky News.

Летательный аппарат нашли в популярном туристическом курорте, расположенном рядом с соседней Румынией. Эта территория отделена морской границей от Крыма.

Видео и фото упавшего БПЛА в Болгарии опубликовал в Facebook сотрудник местного отеля Радослав Русев. По сообщениям пользователей, Минобороны страны также выложило кадры, сделанные на месте, где упал беспилотник.

Взрыв упавшего БПЛА в Болгарии

Местное оборонное ведомство опубликовало фото дронов, которые собираются деактивировать и утилизировать.

Видео и фото упавшего БПЛА в Болгарии

Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии Падение БПЛА в Болгарии

Напомним, что 17 сентября во время осмотра в Воронежской области РФ взорвался беспилотник. Сообщается, что его предварительно сбили ПВО. Крылатый аппарат упал в Новоусманском районе, его пытались разобрать. Система напоминает БПЛА "Рубака", выпуск которого недавно наладили в Украине.

Ранее сообщалось, что ночью 4 сентября дроны-камиказде Shahed упали в Румынии и взорвались. ВС РФ проводили атаку на украинский город Измаил, но, судя по всему, ошиблись с траекторией.