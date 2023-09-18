Оккупанты разворовали крупнейший в мире низкочастотный радиотелескоп УТР-2 (фото)

24 февраля 2022 года станция УТР-2 должна была помогать НАСА изучать Юпитер, но пришло полномасштабное вторжение. Уже больше года радиотелескоп не работает.

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В Харьковской области находится крупнейший в мире низкочастотный радиотелескоп УТР-2. За время оккупации российские войска украли оборудование, электронику и силовые кабели. Об этом сообщается в репортаже "Новинарни".

Прошлой осенью украинские Силы обороны разбили врага в Харьковской области. Так была освобождена и территория, где находится радиотелескоп УТР-2 (Украинский Т-образный радиотелескоп декаметровых волн 2-й модификации). Он займет большую территорию площадью 1,4 квадратных километра. Визуально кажется, что объект не поврежден, однако все меняется, когда журналист доходит до административных зданий.

УТР-2 площадью 1,4 квадратных километра Фото: "Новинарня"

Гаражи, где была техника ученых, разбита. Автомобили и грузовики — разбиты, то же самое и с трансформатором. За территорией следит Анатолий, который уже 30 лет работает на объекте. Во время оккупации он временно переезжал в Днепр, где подрабатывал водителем маршрутки.

Разбитая техника на территории УТР-2 Фото: "Новинарня"

Он пояснил, что территория УТР-2 не разминирована, поэтому ходить можно только по протоптанным тропам или асфальту. 24 февраля 2022 года ученые на телескопе УТР-2 должны были помогать миссии НАСА Juno с изучением Юпитера. Вместо этого им пришлось убегать от российских танков.

Директор Института радиоастрономии в Харькове Вячеслав Захаренко говорит, что по состоянию на осень 2023 года вернулось на работу около трети сотрудников. Оборудование россияне украли или сожгли.

Вид на фазированную антенную решетку радиотелескопа УТР-2 из админздания Фото: "Новинарня"

"В наших гаражах они свою технику ремонтировали. Зачем-то постреляли часть грузовиков. Может, пьяные были? Когда убегали, то ехали на всем, что могло ехать. Раскрутили нам дизель-генератор. Выдрали оттуда всю медь алюминий почему-то оставили. Ну, и наши машины тоже украли", — рассказывает Анатолий смеясь.

Картина "Алексей Леонов в открытом космосе". Следы и последствия российской оккупации радиотелескопа УТР-2 Фото: "Новинарня"

Пункт управления телескопом разбит. Там завалило этаж. А над ним был госпиталь оккупантов. Несмотря на все разрушения и постоянную нехватку средств коллектив пытается искать источники финансирования. Например, для замены оборудования подались на грантовую программу "Горизонт Европа". Планируется за 1,5 млн евро получить оборудование от телескопа Lofar и электронику для управления радиотелескопом.

Напомним, 18 сентября в ISW заявили, что ВСУ имеют успехи под Бахмутом и освободили Клищеевку.

17 сентября в Минобороны сообщили, что украинская армия получила на вооружение новую станцию РЛС 112l4 .