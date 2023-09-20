Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и встретился с послом Гондураса (видео)

По сообщениям МИД РФ, Лавров прибыл для участия в "неделе высокого уровня" ООН и на заседание Совета Безопасности Организации.

Related video

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети X (Twitter).

Отмечается, что Лавров прибыл для участия в "неделе высокого уровня" ООН, а также на и на заседание Совета Безопасности Организации.

Накануне на заседании Генеральной Ассамблеи с обращениями выступили Джо Байден и Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин заседание пропустил.

По данным российских СМИ, ожидается, что глава российской дипломатии проведет несколько двусторонних встреч и примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где также планирует выступить президент Украины Владимир Зеленский.

Заседание Совета Безопасности начнется в Нью-Йорке в 11:00 по местному времени 18:00 по киевскому).

По сообщениям российских информагентств, Сергей Лавров также провел встречу с главой МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейной.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оценила вероятность встречи с Лавровым в Нью-Йорке. По ее словам, в прошлом году интерес к двухсторонним переговорам со стороны министра иностранных дел РФ "был нулевым".

Также сообщалось, что 17 сентября Лавров высказался о возможных поставках Украине дальнобойных ракет. Российский дипломат заявил, что Украину готовили к тому, чтобы она "своими руками и телами" нанесла поражение РФ.