"Тут живет семья убийц": жены летчиков РФ рассказали об угрозах (фото, видео)

Одна из женщин задается вопросом о том, как власти могли допустить, чтобы адреса и телефоны военнослужащих стали известны тем, кто "безнаказанно продолжают их мучить".

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Жены российских военных летчиков из города Энгельса рассказали журналистам об угрозах, поступающим им и их родственникам. Об этом сообщает SOTAvision.

Одна из россиянок, представившаяся представительницей "жен летчиков г. Энгельса", рассказала, что в последние несколько недель неизвестные принялись "терроризировать" семьи военнослужащих.

Угрозы женам российских летчиков

В упомянутом городе, который носит имя одного из основоположников марксизма, находится одноименный военный аэродром — "Энгельс-2". Оттуда регулярно вылетают самолеты ВС РФ для обстрелов украинских городов. По словам женщины, по ночам поступают звонки с угрозами, а стены домов исписаны угрожающими надписями.

Угрозы женам российских летчиков

"Нам страшно выходить на улицу и за наших детей. В своей стране, в своем городе, в своем доме мы не чувствуем себя в безопасности, — рассказала россиянка. — В чем виноваты мы, женщины, особенно те, которые уже и не живут с военными, которым адресовались эти послания?"

Угрозы женам российских летчиков

Женщина задается вопросом о том, как российские власти могли допустить, что личные данные, такие как адреса и телефоны военнослужащих, стали известны другим, которые "безнаказанно продолжают нас мучить".

"Чем мы заслужили подобные угрозы?! Тем, что растим детей и молча ждем мужей с вылетов в надежде, что сегодня он вернется живой?", — недоумевает женщина, которая также прислала журналистам аудиозапись звонка одному из военных пилотов, который обстреливает Украину.

Звонивший угрожал пилоту, говорил, что знает его адрес и мог бы убить в любое время, но хочет, чтобы тот дождался суда и остаток жизни провел в худшей из тюрем.

"Если мы проиграем, тебя ждет быстрая смерть, если нет — сгниешь в тюрьме", — говорил собеседник российского военного пилота дальней авиации.

Напомним, что российские войска нанесли ракетные удары по Киеву — в итоге часть территории столицы осталась без света, есть также пострадавшие. В Шевченковском районе, по словам мэра, обломки ракет повредили газовую трубу, в Святошинском нет водо- и электроснабжения. Трех пострадавших госпитализировали, среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка.

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