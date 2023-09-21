Силы обороны эффектно сожгли российский ЗРК "Оса" в окрестностях Донецка, — DeepState (видео)

По системе ПВО, которая находилась в поле, нанесли мощный удар. Аналитики DeepState установили точное место происшествия.

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Силы обороны ликвидировали российский ЗРК "Оса" в окрестностях Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале DeepState.

Аэроразведчики зафиксировали местонахождение вражеской техники с помощью беспилотника. Впоследствии по системе ПВО, которая находилась в поле, нанесли мощный удар.

В сообщении отметили, что важно и в дальнейшем поддерживать защитников. Украинцев призвали не забывать о донатах.

"Бойца, который принимал участие в уничтожении поздравляем с Днем Рождения", — говорится в заметке.

Уничтожение ЗРК "Оса" войск РФ

Ударом Excalibur артиллерия украинских войск уничтожила российскую ЗРК "Оса-АКМ". Установки обнаружили в марте на территории Херсонской области. В результате удара от комплекса осталась лишь груда металла.

Винницкие пехотинцы в феврале уничтожили плохо замаскированный вражеский ЗРК "Оса". Российские захватчики спрятали зенитную систему под крышей здания вместе с другой техникой. Впрочем, это захватчикам не помогло. "Осу" украинские защитники заметили с воздуха и благодаря правильным координатам и ювелирной меткости артиллеристов бригады — успешно уничтожили.

Напомним, 21 мая украинские артиллеристы сумели ликвидировать российскую пушку "Гиацинт-Б". Украинские артиллеристы метко ударили высокоточным снарядом. Вражеская техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой черный дым.