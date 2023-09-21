"Враг будет гореть": украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б" (видео)

Украинские артиллеристы метко ударили высокоточным снарядом. Вражеская техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой черный дым.

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На южном направлении бойцы 406 Отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали, как уничтожили вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", которую военные Российской Федерации пытались замаскировать. Видео опубликовал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Артиллеристы морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ обнаружили и уничтожили замаскированную вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б". Враг будет гореть. Слава Украине", — написал Александр Тарнавский.

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В частности, на южном направлении украинские бойцы обнаружили замаскированную российскую пушку. Артиллерийский расчет получил координаты и высокоточным снарядом поразил вражескую цель. После удачного удара военная техника РФ перестала функционировать, а в небо поднялся густой черный дым.

"Гиацинт-Б": что известно о пушке

"Гиацинт-Б" — это советская прицепная пушка калибром 152 мм. Максимальная дальность поражения — 28,5 километров осколочно-фугасным снарядом и до 33,5 километров активно-реактивным боеприпасом. Пушку применяют для уничтожения живой силы, боевой техники и огневых средств.

Напомним, 20 сентября стало известно о том, что в Херсонской области спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили три российские надводные лодки, в которых находились военные РФ. Украинские бойцы ликвидировали врага с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

В тот же день в ГПСУ сообщили о том, что на Купянском направлении бойцы "Стального кордона" ликвидировали два российских комплекса наблюдения "Муром-М". После удачной атаки враг остался без своих "глаз".