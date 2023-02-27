"Не новая, но эффективная": бойцы ВСУ показали работу "Гианцита" в Херсонской области (фото)

Артиллеристы говорят, что в бригаде есть и американские гаубицы М777, но разницы нет, уничтожит врага 152 или 155-мм снаряд.

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В Херсонской области бойцы артиллерийской бригады уничтожают российские силы из гаубицы "Гианцит-Б". Об этом сообщает АрміяInform.

Командир расчета Евгений говорит, что они работают по врагу в любое время суток. Целями для гаубицы становится бронированная и автомобильная техника ВС РФ, а также живая сила. Отмечается, что в бригаде используют как советские гаубицы, так и современные M777.

"Наш "Гиацинт" — пушка не новая, но очень эффективная. Работал и на "трех топорах", и на других образцах. Конечно, М777 удобнее, легче, но на моему мнению, не важно, какой снаряд отминусует р*усню — 152 мм или 155. Главное, чтобы враг был уничтожен, а это мы устраиваем постоянно", — говорит Евгений.

[ + – ] Бойцы уничтожают ВС РФ в любое время суток

Бойцы говорят, что они находятся на передовой с самых первых дней полномасштабной войны РФ против Украины. Очень важно для эффективного выполнения задач экипажу нужно отладить все процессы, провести слаживание. Старший номер обслуживания гаубицы Роман говорит, что война — не имеет нечего общего с романтикой, однако все равно приятно, когда снаряд вылетает в сторону оккупанта. Каждое действие на миллиметр приближает победу Украины.

Гиацинт-Б — это советская прицепная пушка калибром 152 мм. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 28,5 км осколочно-фугасным снарядом и до 33,5 км активно-реактивным боеприпасом.

Напомним, 27 февраля СМИ показали, как работают танкисты ВСУ по живой силе врага под Бахмутом. Экипажи Т-64 работают из закрытых позиций по оккупантам.

25 февраля бойцы ВСУ уничтожили редкую радиолокационную станцию "Рысь" войск РФ.