"Не нова, але ефективна": бійці ЗСУ показали роботу "Гіанцита" у Херсонській області (фото)

Артилеристи кажуть, що у бригаді є й американські гаубиці М777, але різниці немає, знищить ворога 152 чи 155-мм снаряд.

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На Херсонщині бійці артилерійської бригади знищують російські сили з гаубиці "Гіанцит-Б". Про це повідомляє АрміяInform.

Командир розрахунку Євген каже, що вони працюють по ворогу у будь-який час доби. Цілями для гаубиці стає броньована та автомобільна техніка ЗС РФ, а також жива сила. Зазначається, що у бригаді використовують як радянські гаубиці, так і сучасні M777.

"Наш "Гіацинт" — гармата не нова, але дуже ефективна. Працював і на "трьох сокирах", і на інших зразках. Звичайно, М777 зручніше, легше, але на мою думку, не важливо, який снаряд відмінусує ряснію — 152 мм або 155. Головне, щоби ворог був знищений, а це ми влаштовуємо постійно", — каже Євген.

[ + – ] Бійці знищують ЗС РФ у будь-який час доби

Бійці кажуть, що вони перебувають на передовій з перших днів повномасштабної війни РФ проти України. Дуже важливо для ефективного виконання завдань екіпажу потрібно налагодити всі процеси, провести злагодження. Старший номер обслуговування гаубиці Роман каже, що війна — не має нічого спільного з романтикою, проте приємно, коли снаряд вилітає у бік окупанта. Кожна дія на міліметр наближає перемогу України.

Гіацинт-Б — це радянська причіпна гармата калібром 152 мм. Її максимальна дальність стрілянини становить 28,5 км осколково-фугасним снарядом та до 33,5 км активно-реактивним боєприпасом.

Нагадаємо, 27 лютого ЗМІ показали, як працюють танкісти ЗСУ по живій силі ворога під Бахмутом. Екіпажі Т-64 працюють із закритих позицій щодо окупантів.

25 лютого бійці ЗСУ знищили рідкісну радіолокаційну станцію "Рись" військ РФ.