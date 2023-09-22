ВСУ впервые получили от Албании 22 американские бронемашины MaxxPro (фото)

Украинские бойцы высоко оценивают характеристики данной бронетехники, так как она не раз спасала их жизни на передовой. В одном эпизоде MaxxPro даже выдержал попадание танкового снаряда.

Related video

Албания впервые передала для Вооруженных сил Украины военную технику. Как сообщили 21 сентября обозреватели Defence Express в Украину прибыли 22 бронемашины MaxxPro — это больше половины всего количества этих машин, которые находятся на вооружении албанской армии.

В публикации говорится, что всего на вооружении албанских войск находятся 40 бронемашин MaxxPro. 22 из них были поставлены США в рамках реализации программы Excess Defense Articles (EDA) и на основе соглашения между Албанией и Соединенными Штатами 2015 года.

Первые три машины албанская сторона получила в 2017 году, а спустя два года прибыли еще 37 единиц данной техники.

"Бронемашины International M1224 MaxxPro уже прекрасно знакомы Силам обороны Украины — сегодня на вооружении нашего войска находится сотни таких машин, которые активно используются на передовой", — пишут обозреватели.

В материале отмечено, что украинские защитники высоко оценивают тактико-технические характеристики MaxxPro, подчеркивая их надежность, скоростные качества и легкость в управлении. В частности, украинский боец с позывным "Аскал" рассказал о защитных характеристиках и надежности бронетехники, которая несмотря на полученные повреждения не подвел наших солдат при выполнении боевой задачи.

"Мой MaxxPro имеет много "шрамов" от вражеских снарядов, однако никогда не подводил. Машина часто выезжает на боевые задачи, и я уверен, что она выдержит обстрел и доставит весь экипаж в определенную точку. Бывало, что по нам работало несколько минометных расчетов. Мины ложились прямо рядом с автомобилем, а мы продолжали движение", — рассказал "Аскал".

По его словам, данная техника имеет лучшую броню, чем БМП и БМД, так как в одном боевом эпизоде MaxxPro выдержал даже попадание танкового снаряда. И хотя следующим выстрелом бронемашина была уничтожена, все же ее броня спасла жизни бойцов, поскольку за это время они успели ее покинуть.

Важно

Залужный рассказал, как "Росомахи" наводят ужас на пехоту ВС РФ на MaxxPro (видео)

Ранее Фокус писал о тактико-технических характеристиках американских бронемашин MaxxPro, которые были предоставлены украинским войскам. Техника была разработана компанией Navistar Defense совместно с израильской Plasan Sasa, а на вооружении армии США она была поставлена в 2007 году.