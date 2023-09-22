Китай впервые показал новый медицинский спасательный самолет Y-9: что известно о машине

Самолет оснащен оборудованием, позволяющим проводить диагностику, лечение, спасение и мелкие хирургические операции в воздухе. Также воздушное судно может проводить медицинскую эвакуацию раненых в большом количестве.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые представила медицинский спасательный самолет Y-9. В ходе проходящих в Пномпене учений воздушное судно приняло участие в зарубежной миссии над Камбоджей, сообщает китайское издание Global Times.

Совместные маневры "Мирный ангел-2023" китайской армии и сил Камбоджи с участием более 700 человек начались 18 сентября и вступили в фазу полномасштабной совместной подготовки. Обозреватели пишут что самолет Y-9 впервые выполнил зарубежный полет в рамках мероприятия по развертыванию воздушных сил с применением медицинской авиации.

Что известно о самолете

Медицинский спасательный самолет Y-9 — это специализированный госпитальный самолет, созданный на базе транспортного самолета Y-9 и позволяющий проводить диагностику, лечение, спасение и мелкие хирургические операции в воздухе. Обладая полным набором систем жизнеобеспечения, самолет способен в кратчайшие сроки осуществлять эвакуацию раненых в критическом состоянии на большие расстояния.

Самолет способен развивать скорость до 570 км/час, при этом его грузоподъемность превышает 20 тонн. Такие характеристики схожи с российским Ан-12, который послужил образцом для китайской машины.

Авторы материала приводят слова члена медицинской группы НОАК Чжана Шицзе, который отметил, что самолет выступает в роли мобильной реанимации.

"Y-9 может проводить воздушную медицинскую эвакуацию раненых в большом количестве, а в процессе ее проведения обеспечивать постоянный медицинский контроль и жизнеобеспечение тех, кто находится в критическом состоянии, и служить в качестве воздушной реанимации", — заявил Шицзе.

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Таким образом китайские военные разработали полный спектр полевого медицинского оборудования, включая модульные полевые больничный машины на земле, госпитальные корабли на море и госпитальные самолеты в воздухе, который позволяют снизить потери и сохранить боеспособность войск.

Ранее сообщалось, что Китай в обход международных санкций продает беспилотники в РФ, используя "серую" схему. Как рассказал сотрудник агентства Molfar Артем Старосек, поставщики отправляют дроны в США, а затем в открытом море перебрасывают их на другие корабли, которые идут в Россию.