Хуже ИГИЛ: освобожденные британцы рассказали, что пережили в российском военном плену

По словам журналистов, всего из российского плена удалось вернуть 5 граждан Великобритании. Двое из них рассказали о психологических пытках и избиениях со стороны солдат ВС РФ.

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Двое британских граждан, которые побывали в российском плену, но вернулись на родину год назад, рассказали о пережитом. Об этом пишет издание The Times.

По словам журналистов, 60-летний Джон Хардинг сильно пострадал в российском плену. Он подвергался как физическому, так и психологическому насилию. У него развился посттравматический синдром.

Сейчас, как сообщается, Хардинг страдает бессонницей. В плену всякий раз, когда он засыпал, присылали охранника, чтобы разбудить его. Каждый раз, когда он закрывает глаза, в его голове всплывают воспоминания об одном конкретном избиении.

"Однажды меня посадили в камеру. Спустились четверо парней, открыли дверь, надели мне на голову мешок, вытащили и избивали 20-25 минут… Они никогда не задавали мне вопросов. Им не нужна была информация", — рассказал Хардинг.

Сообщается, что российские солдаты сломали ему копчик, ребра, а также повредили грудную клетку.

Издание отметило, что Хардинг служил в "Азове" медиком.

"Я бы сказал, что жестокость российской регулярной армии хуже, чем ИГИЛ", — сказал он.

Британец Эйден Эслин рассказал журналистам, что в плену пережил унижение, когда давал интервью российскому пропагандисту Грэму Филлипсу, который тоже родом из Великобритании.

Кроме того, по словам Эслина, россияне давали ему очень мало еды. Из-за этого, оказавшись на свободе, у него разилось расстройство питания. Однако самыми тяжелыми для него были психологические пытки. Ему угрожали расстрелом, а также снимали с его участием пропагандистские ролики.

Журналисты отметили, что всего из российского плена удалось вернуть 5 граждан Великобритании.

Напомним, что в августе СМИ показали, как выглядит лагерь с пленными россиянами. В лагере есть цеха, в которых работают военнопленные. За рабочий день они получают около 10-15 гривен.