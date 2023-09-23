Гірше за ІДІЛ: звільнені британці розповіли, що пережили в російському військовому полоні

За словами журналістів, загалом із російського полону вдалося повернути 5 громадян Великої Британії. Двоє з них розповіли про психологічні тортури і побиття з боку солдатів ЗС РФ.

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Двоє британських громадян, які побували в російському полоні, але повернулися на батьківщину рік тому, розповіли про пережите. Про це пише видання The Times.

За словами журналістів, 60-річний Джон Гардінг сильно постраждав у російському полоні. Він зазнавав як фізичного, так і психологічного насильства. У нього розвинувся посттравматичний синдром.

Зараз, як повідомляється, Хардінг страждає від безсоння. У полоні щоразу, коли він засинав, надсилали охоронця, щоб розбудити його. Щоразу, коли він заплющує очі, в його голові спливають спогади про одне конкретне побиття.

"Одного разу мене посадили в камеру. Спустилися четверо хлопців, відчинили двері, наділи мені на голову мішок, витягли і били 20-25 хвилин... Вони ніколи не ставили мені запитань. Їм не потрібна була інформація", — розповів Хардінг.

Повідомляється, що російські солдати зламали йому куприк, ребра, а також пошкодили грудну клітку.

Видання зазначило, що Хардінг служив в "Азові" медиком.

"Я б сказав, що жорстокість російської регулярної армії гірша, ніж ІДІЛ", — сказав він.

Британець Ейден Еслін розповів журналістам, що в полоні пережив приниження, коли давав інтерв'ю російському пропагандистові Грему Філліпсу, який теж родом із Великої Британії.

Крім того, за словами Есліна, росіяни давали йому дуже мало їжі. Через це, опинившись на волі, у нього розвинувся розлад харчування. Однак найважчими для нього були психологічні тортури. Йому погрожували розстрілом, а також знімали з його участю пропагандистські ролики.

Журналісти зазначили, що загалом із російського полону вдалося повернути 5 громадян Великої Британії.

Нагадаємо, що в серпні ЗМІ показали, який вигляд має табір із полоненими росіянами. У таборі є цехи, в яких працюють військовополонені. За робочий день вони отримують близько 10-15 гривень.