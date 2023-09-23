РФ остановила проект дальнобойной ракеты "Змеевик", возможно, и все остальные разработки

По данным росСМИ, оккупанты сосредоточат все силы на уже летающем ракетном оружии. Из-за нехватки ресурсов и технологий не исключено, что и другие проекты тоже закрыли.

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Кремль останавливает работы над проектом дальнобойной противокорабельной ракеты "Змеевик" и других, чтобы сосредоточиться на действующих проектах. Об этом сообщает пропагандистское государственное агентство ТАСС.

Источники издания в оборонно-промышленном комплексе заявили, что работы над "Змеевиком" заморожены.

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"Работы по проекту "Змеевик" заморожены, поскольку сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает", — заявил неназванный собеседник.

В Defense Express также обратили внимание, что раз все усилия брошены на совершенствование имеющихся разработок, то это может означать и заморозку других проектов. На них может не хватать ресурсов и деталей из-за западных санкций. Однако сосредоточение сил на нескольких проектах является угрожающим для Украины.

Китайский комплекс DF-21D

Проект "Змеевик" — это противокорабельная ракета, о которой впервые публично заявили в июле 2022 года. В РФ утверждают, что комплекс должен был быть похожим на китайские DF-21D и DF-26 — это баллистические твердотопливные ракеты средней дальности с радиусом поражения до 1500 и 5000 км соответственно. Головки самонаведения позволяют поражать корабли и авианосцы. Боевая часть может быть ядерной.

Также эксперты не исключают, что под видом противокорабельной ракеты, Москва могла разрабатывать ракету средней дальности, которую ограничивал договор о распространении оружия. Однако в 2019 году РФ вышла из договора, поэтому теперь ее ничто не останавливает.

Напомним, 22 сентября ВКС РФ получили модернизированный самолет А-50У, который теперь способен обнаруживать большее количество целей.

17 сентября в РФ заявили о получении новых крылатых ракет Х-БД.