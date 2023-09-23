РФ зупинила проєкт далекобійної ракети "Змійовик", можливо, й всі інші розробки

За даними росЗМІ, окупанти зосередять всі сили на ракетної зброї, що вже літає. Через брак ресурсів та технологій не виключено, що й інші проєкти теж закрили.

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Кремль зупиняє роботи над проєктом далекобійної протикорабельної ракети "Змійовик" та інших, щоб зосередитись на чинних проєктах. Про це повідомляє пропагандистська державна агенція ТАСС.

Джерела видання в обороно-промисловому комплексі заявили, що роботи над "Змійовиком" заморожені.

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"Роботи по проєкту "Змійовик" заморожені, оскільки зараз всі зусилля оборонки спрямовані на вдосконалення всієї тієї ракетної зброї, яка вже літає", — заявив неназваний співрозмовник.

У Defense Express також звернули увагу, що раз всі зусилля кинуті на вдосконалення наявних розробок, то це може означати й заморозку інших проєктів. На них може не вистачати ресурсів та деталей через західні санкції. Проте зосередження сил на кількох проєктах є загрозливим для України.

Китайський комплекс DF-21D

Проєкт "Змійовик" — це протикорабельна ракета, про яку вперше публічно заявили у липні 2022 року. У РФ стверджують, що комплекс мав бути схожим на китайські DF-21D та DF-26 — це балістичні твердопаливні ракети середньої дальності з радіусом ураження до 1500 та 5000 км відповідно. Головки самонаведення дозволяють уражати кораблі й авіаносці. Бойова частина може бути ядерною.

Також експерти не виключають, що під виглядом протикорабельної ракети, Москва могла розробляти ракету середньої дальності, яку обмежував договір про розповсюдження зброї. Проте у 2019 році РФ вийшла з договору, тому тепер її ніщо не спиняє.

Нагадаємо, 22 вересня ПКС РФ отримали модернізований літак А-50У, який тепер здатен виявляти більшу кількість цілей.

17 вересня у РФ заявили про отримання нових крилатих ракет Х-БД.